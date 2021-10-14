عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف موعد إقامة مباريات كأس الرابطة وموقف شيكابالا منها

شيكابالا
شيكابالا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، أن العقوبات الانضباطية تحتسب على كافة البطولات المحلية الدوري، والكأس، وكأس الرابطة.

وتعليقا على عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قال في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "عقوبة شيكابالا 8 مباريات، وسيتم خوض 8 أسابيع من بطولة الدوري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير، وبالتالي سيكون شيكابالا قد أنهى عقوبته قبل بطولة كأس الرابطة، وإذا لم تقم 8 مباريات سيتم إيقافه في كأس الرابطة".

وتقام بطولة كأس الرابطة المتحدثة من رابطة الأندية خلال فترة توقف الدوري، وقت التوقف الدولي خلال خوض المنتخب كأس الأمم الأفريقية يناير وفبراير من العام المقبل، في الكاميرون.

وتعرض شيكابالا لعقوبة إيقاف لـ8 أشهر، قبل أن يتم تقليصها لـ8 مباريات بعد أحداث تسليم الزمالك درع الدوري الموسم الماضي.

وعن آلية دخول الجماهير، قال عامر حسين: "سيكون هناك اجتماع خلال الأيام القادمة بين أحمد دياب رئيس الرابطة والاندية لتحديد آلية دخول الجماهير، وإعلان الشركة التي ستتولى تأمين المباريات، بنفس نظام كأس الأمم الأفريقية السابقة 2019 في مصر".

وأوضح أن نادي مصر المقاصة "هويدي" هو النادي الوحيد الذي لم يتحدد ملعبه بعد، فيما سيخوض المصري مبارياته على ملعب برج العرب.

واختتم حديثه عن مواجهة الإسماعيلي والأهلي: "بعد وضع جدول الدوري سننتظر رد الأمن على إقامة مباراة الأهلي بالإسماعيلية".

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن جدول الدوري يوم السبت المقبل، بعد إجراء القرعة يوم الثلاثاء.

عامر حسين رابطة الأندية المحترفة محمود عبدالرازق شيكابالا كأس الأمم الافريقية بطولة كأس الرابطة

ترشيحاتنا

الروائي أحمد القرملاوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

مليون يورو.. الزمالك: عقد محمد إبراهيم مع الزمالك من ماريتيمو البرتغالي غير طبيعي

مدير المدرسة اللي مش هيسلم الكتب بسبب المصاريف همشيه..محافظ جنوب سيناء يحذر

عامر حسين يكشف موعد إقامة مباريات كأس الرابطة وموقف شيكابالا منها

الكونجرس يستدعي مسئولا رفيعا في إدارة ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

نادر شوقي: الأندية الجماهيرية تعاني أمام أصحاب الميزانيات الكبيرة بالدوري.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ