عامر حسين يكشف موعد إقامة مباريات كأس الرابطة وموقف شيكابالا منها

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، أن العقوبات الانضباطية تحتسب على كافة البطولات المحلية الدوري، والكأس، وكأس الرابطة.

وتعليقا على عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قال في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "عقوبة شيكابالا 8 مباريات، وسيتم خوض 8 أسابيع من بطولة الدوري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير، وبالتالي سيكون شيكابالا قد أنهى عقوبته قبل بطولة كأس الرابطة، وإذا لم تقم 8 مباريات سيتم إيقافه في كأس الرابطة".

وتقام بطولة كأس الرابطة المتحدثة من رابطة الأندية خلال فترة توقف الدوري، وقت التوقف الدولي خلال خوض المنتخب كأس الأمم الأفريقية يناير وفبراير من العام المقبل، في الكاميرون.

وتعرض شيكابالا لعقوبة إيقاف لـ8 أشهر، قبل أن يتم تقليصها لـ8 مباريات بعد أحداث تسليم الزمالك درع الدوري الموسم الماضي.

وعن آلية دخول الجماهير، قال عامر حسين: "سيكون هناك اجتماع خلال الأيام القادمة بين أحمد دياب رئيس الرابطة والاندية لتحديد آلية دخول الجماهير، وإعلان الشركة التي ستتولى تأمين المباريات، بنفس نظام كأس الأمم الأفريقية السابقة 2019 في مصر".

وأوضح أن نادي مصر المقاصة "هويدي" هو النادي الوحيد الذي لم يتحدد ملعبه بعد، فيما سيخوض المصري مبارياته على ملعب برج العرب.

واختتم حديثه عن مواجهة الإسماعيلي والأهلي: "بعد وضع جدول الدوري سننتظر رد الأمن على إقامة مباراة الأهلي بالإسماعيلية".

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن جدول الدوري يوم السبت المقبل، بعد إجراء القرعة يوم الثلاثاء.