حسام حسن عن اختيار الجمهور لتدريبه منتخب مصر: الآن يمكنني أن أموت راضيا

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بترشيحاته من قبل الجمهور لتدريب منتخب مصر قبل أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة التعاقد مع كارلوس كيروش.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال حسام حسن :"حصلنا على تكريم كبير جداً في الفترة الماضية بسبب ترشيحات الجمهور بمختلف الانتماءات لتولي مهمة قيادة منتخب مصر مع إبراهيم، الأن يمكنني أن أموت راضياً"..

وأضاف حسام حسن :"الجماهير كانت تقول أن حسام حسن هو الأفضل لقيادة المنتخب في هذا التوقيت، لكنني لا أحب الحديث في الإعلام، ولا أريد قيادة المنتخب من أجل التباهي والتقاط الصور التذكارية".

وتابع هداف مصر التاريخي :"البعض شوه صورتنا (مع إبراهيم حسن) بالعصبية الزائدة، رغم أن هذه هي طبيعة عمل المدرب في كرة القدم، انظروا إلى يورجن كلوب وجوارديولا ومورينيو وآرسين فينجر".

ومن جانبه قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري :"المسئولون عن الكرة في مصر يخشون نجاح حسام حسن مع المنتخب، يخافون من هتاف الجماهير باسمه مثلما كانوا يهتفون للجوهري".

وأنهى إبراهيم حسن :"عندما يكون حسام حسن مدربا لمصر ونذهب لملاقاة غانا أو جنوب إفريقيا أو أي منتخب في القارة، ستجد البلد المستضيف والجمهور يخشى اسم حسام قبل المنتخب نظرا لتاريخه الكبير".