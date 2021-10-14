الروائي أحمد القرملاوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة، التي تقام عن بُعد، للسنة الثانية على التوالي، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة كل من: الحبيب السالمي من تونس عن روايته “الاشتياق إلى الجارة”، وأحمد القرملاوي من مصر عن روايته “ورثة آل الشيخ”، وفجر يعقوب من فلسطين عن روايته “ساعات الكسل – يوميات اللجوء”، وأيمن رجب طاهر من مصر عن روايته “الهجانة”، ونادر منهل حاج عمر من فلسطين عن روايته “مدن الضجر”، وتبلغ قيمة كل جائزة 60 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من: اعتدال نجيب الشوفي من سوريا عن روايتها “هذيان الأمكنة”، و غِيد آل غَرَب من العراق عن روايتها “سَكْرَة: مَزَامير الدَّم “، و يونس أوعلي من المغرب عن روايته “أحلاّس، ذاكرة أليمة المدى”، و محمد عبدالله الهادي من مصر عن روايته “البلاد قش ملتهب”، و وليد بن أحمد من تونس عن روايته “القِرداش”، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وستتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، 5 نقاد وهم: د. أحمد عادل القضابي من مصر عن دراسته “الإنابة السردية: دراسة تأسيسية”، و د. رضا جوادي من تونس عن دراسته “المعمار التشكيلي في المنجز الروائي العربي السد والشحاذ نموذجا”، و د.محمد الداهي من المغرب عن دراسته “سلطة التلفظ في الخطاب الروائي العربي المعاصر”، و ممدوح فراج النابي من مصر عن دراسته ” ضد الرواية: جغرافيا النصوص الأدبية” ، و د. يحيى بن الوليد من المغرب عن دراسته “مرايا التمدين والتهجين في الرواية العربية الجديدة (المغرب… مِثالا)” وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.

أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من: الهنوف محمد الوحيمد من السعودية عن روايتها “أرض يوشار”، وفيصل محمد عبد الله الأنصاري من قطر عن روايته “عندما يعود الغيلان”، و د. عمر صوفى محمد من مصر عن روايته “حكاية طائر وحيد”، ومجدي يونس من مصر عن روايته “الهاربون والمجتمع الأخضر”، ومنيرة الدّرعاوي من تونس عن روايتها “روزاليا لبؤة الجبال”، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولار، حيث ستتم طباعتها ونشرها.

وعن فئة الرواية القطرية المنشورة فازت شمة شاهين الكواري عن روايتها “في ذاكرتي مكان”.