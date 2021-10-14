محمد مصيلحي: قراراتي من دماغي.. وشخصية التوأم هادئة جدا عكس ما يقال

قال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إنه سعيد بالتعامل مع الثنائي حسام وإبراهيم حسن في الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح محمد مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر أن شخصية التوأم في الطبيعة هادئة جدا، عكس ما يظهر على شاشات التليفزيون.

وتابع مصيلحي قائلاً: "رابطة الأندية المحترفة إضافة كبيرة للكرة المصرية وكل القائمين عليها شخصيات محترمة، لكن كان يجب وضع مزيد من الشروط والضوابط على عمل اللجنة واختصاصاتها".

وعن تأثره بالضغوط التي تمارسها وسائل التواصل الاجتماعي على إدارات الأندية الجماهيرية قال مصيلحي: "أنا قراراتي من دماغي، معرفش في الفيس بوك بوك، أو أي حاجة بتتكتب عليه، أعتبر الاتحاد السكندري بيتي الثاني، وسعيد بخدمته من أي موقع و أتخذ قراراتي من دماغي".

وواصل رئيس نادي الاتحاد السكندري: "رواتب بعض اللاعبين في الأجانب السكندري تتخطى الـ5 ملايين جنيه في الموسم، وحاولنا التمسك ببعض اللاعبين الراحلين مثل محمد صبحي بعد انتهاء إعارته من الزمالك وكذلك خالد قمر المنتقل للجونة لكننا لم نوفق في ذلك".

وواصل: "خالد قمر كان ضمن اهتمامات حسام حسن وطلب بقائه، لكن اللاعب طلب الرحيل وكان قراره نهائيا، وبالنسبة لمحمد صبحي قدم معنا موسم مميز للغاية، وحاولنا الإبقاء عليه، لكن فارق الراتب ومبلغ الإعارة من فيوتشر للزمالك والحارس حسم الصفقة لصالح الأخير".