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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الدجاج المغربي بالزيتون الأخضر

طاجن الدجاج المغربي
طاجن الدجاج المغربي

طاجن الدجاج المغربي، يعتبر من الأطباق الرئيسية التي تشتهر المغرب بها ،بالإضافة إلى كونه من الأطباق التي تتنافس بشكل كبير جدًا مع باقي أكلات الوطن العربي ،فطاجن الدجاج المغربي يعتبر من الاكلات المغذية والجميلة ولذيذة في نفس الوقت ،تقدمة الشيف مفيدة عثمان .

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مكونات طاجن الدجاج المغربي

 

مطبوخ مع نودلز الأرز.
نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.
ملعقة صغيرة زعفران.
ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
الكزبرة الخضراء.
كغ زيتون أخضر مخلى
نصف ملعقة صغيرة كركم.
ثماني قطع دجاج منزوع الجلد ، ومنظف.
قليل من الملح.
بصل صغير مقطع.
كوبان من الماء الدافئ.
مكعب مرق.

 

طريقة طاجن الدجاج المغربي 

 

يخلط كل من الكركم والقرفة وعصير الليمون والملح والهيل معًا جيدًا ، ثم ينقع الدجاج في هذا الخليط لمدة أربع ساعات تقريبًا.
نبدأ في غلي الزيتون على النار لمدة ثلاثين دقيقة ، ثم نصفه جيدا ،ثم بالملح.
نضع الزبدة في قدر على النار ، ثم أنقل البصل حيث نضيف الدجاج مع التحريك لمدة عشر دقائق تقريبا ، ثم نضيف الزيتون والماء ومرق مكعبات ونترك هذه المكونات تغلي على نار هادئة لمدة خمسين دقيقة تقريبا ثم نضيف القليل من خليط الكزبرة على الوجه وبعد نداء القدر من النار نسخن مع الأرز.

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