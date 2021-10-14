بعد اندلاع الحريق|كيف دعم نجوم الفن مهرجان الجونة السينمائى

نشب صباح امس حريقا بـ محيط مسرح بلازا، التى تقام فيه بعض فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وحرص عدد من الفنانيين على دعم إدارة مهرجان الجونة لتخطى الحدث إستعداد لإنطلاق الدورة الخامسة مساء اليوم،ومن بينهم..

المنتج محمد العدل



علق المنتج محمد العدل على الحريق الذى نشب فى محيط مسرح بلازا، التى تقام فيه بعض فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وقال محمد العدل عبر حسابه بالفيسبوك: "قبل ماتنصبوا فرح عشان اللى حصل فى الجونة وانه انتقام ربنا عشان الفساتين، تذكروا إن فى رافعة وقعت فى الحرم المكى وقتل وأصيب الكثير بملابس الإحرام والأمثلة كتير ..اهدوا شوية".

مصطفى درويش

علق الفنان مصطفى درويش على الحريق الذى نشب فى محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فعاليات الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب مصطفى درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مافيش انسان سوي يفرح في حريق مكان في بلده ومكان مهم جدا كمان لفن وسياحة بلده غير لو كان تعبان نفسيا”.



وأضاف مصطفى درويش “استقيموا يرحمكم الله .. مهرجان الجونة”

شريف مدكور

وكتب الإعلامى شريف مدكور عبر الفيسبوك : "بالنسبة للناس اللي شمتانة في اللي حصل في مهرجان الجونة عارفين كام عامل وفني وسواق بيستفيد من الشغل ده في المهرجان؟.. عارف كام بيت مفتوح؟ ورزق بيجي للناس اللي شغاله هناك... تحب لما يحصل حريقة في شغلك، الناس تتريق وتشمت فيك