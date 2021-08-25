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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى درويش يكشف موعد تصوير فيلم 100 وش

مصطفي درويش
مصطفي درويش

هنأ الفنان مصطفي درويش ابطال فيلم 200 جنيه حيث احتفل أمس صناع الفيلم  بالعرض الخاص في إحدى سينمات ٦ أكتوبر وذلك بحضور أبطال العمل .


و قال الفنان مصطفي درويش لأبطال الفيلم :" مبروك انتوا بتعملوا تحديث للسينما المصرية في وقت هي محتجاه جدا " 

 

وأضاف مصطفي درويش فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه يستعد لتصوير فيلم 100 وش و سنبدء تصوير بعد شهرين 

 

و تابع مصطفي درويش ان سوف يعرض له مسلسل قريبا مكون من ١٠ حلقات . 

 

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

مصطفى درويش 100 وش الفن النجوم فيلم 200 جنية العرض الخاص

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