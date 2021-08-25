مصطفى درويش يكشف موعد تصوير فيلم 100 وش

هنأ الفنان مصطفي درويش ابطال فيلم 200 جنيه حيث احتفل أمس صناع الفيلم بالعرض الخاص في إحدى سينمات ٦ أكتوبر وذلك بحضور أبطال العمل .



و قال الفنان مصطفي درويش لأبطال الفيلم :" مبروك انتوا بتعملوا تحديث للسينما المصرية في وقت هي محتجاه جدا "

وأضاف مصطفي درويش فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه يستعد لتصوير فيلم 100 وش و سنبدء تصوير بعد شهرين

و تابع مصطفي درويش ان سوف يعرض له مسلسل قريبا مكون من ١٠ حلقات .

ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.