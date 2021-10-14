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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة هالاند خارج حسابات بايرن ميونخ

صدى البلد

استبعد بايرن ميونخ، دخوله سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في المستقبل القريب، في ظل امتلاكه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط صاحب الـ 21 عامًا في الفترة الماضية، بعدة أندية أوروبية، من بينها بطل البوندسليجا.

رغم ذلك، قال هيربيرت هاينر رئيس بايرن لصحيفة Suddeutsche Zeitung "في وجود ليفاندوفسكي، فنحن لدينا لاعب كرة قدم عالمي، يضمن لنا تسجيل الأهداف كل موسم، أكثر من أي لاعب آخر".

وأشار رئيس بايرن إلى عزم ناديه، إنفاق أمواله لإبرام صفقات جديدة، لكن بشرط ترشيدها، للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية بعد جائحة كورونا.

ومن المتوقع رحيل هالاند عن ملعب سيجنال إيدونا بارك بنهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024.

ويتضمن عقد هالاند، وجود شرط جزائي، من الممكن تفعيله بحلول الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند بوندسليجا ليفاندوفسكي إيرلينج هالاند مليون يورو الأوضاع الاقتصادية روبرت ليفاندوفسكي

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