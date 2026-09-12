محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس والطرق الرئيسية.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام الحركة المرورية مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، واطمأن على انسيابية الحركة بمحيط المدارس والطرق الرئيسية، خاصة خلال ساعات دخول الطلاب، مؤكدًا أهمية تيسير حركة المواطنين والطلاب ومنع أي تكدسات تعوق الوصول إلى المدارس.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه المحافظ بالتنسيق المستمر مع إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد هاني محمد عزيز، مدير إدارة المرور، وتكثيف التواجد والمرور الميداني بالشوارع والمحاور الرئيسية ومحيط المدارس، مع سرعة التعامل مع أي كثافات مرورية للحفاظ على انسيابية الحركة وانتظامها خلال اليوم الدراسي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن انتظام الحركة المرورية يمثل جزءًا أساسيًا من استعدادات المحافظة للعام الدراسي، موجهًا باستمرار المتابعة على مدار اليوم، والتنسيق بين المرور والوحدات المحلية والجهات المعنية، بما يوفر حركة آمنة ومنظمة للطلاب والمواطنين.