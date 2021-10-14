بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن إطلاق النار خلال مظاهرات ضد قاضي "انفجار بيروت"

أصدرت الرئاسة اللبنانية، بيانًا اليوم الخميس، قالت فيه إن رئيس الجمهورية ميشال عون أجري اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، لمتابعة تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، على خلفية المظاهرة التي نظمها حزب الله وحركة أمل في الطيونة للتنديد والمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

وحسب موقع "لبنان 24"، تابع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية، وتوقيف المتسببين بالاشتباكات التي أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات.

كما تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيري الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي للوقوف على الأمر، ومتابعة تطورات الوضع الأمني في منطقة الطيونة، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي لبحث الوضع.

وأكد الجيش اللبناني أنه يسارع في تطويق منطقة الطيونة والانتشار والبحث عن مطلقي النار خلال مظاهرة حزب الله وحركة أمل لتوقيفهم.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في منطقة الطيونة بعد إطلاق النار بالمظاهرة ضد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي إطلاق نار قرب مظاهرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، فضلا عن سماع صوت انفجار.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، إن إطلاق النار أسفر عنه مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقل.

ورفضت محكمة التمييز اللبنانية، اليوم الخميس، الطلب الثاني المقدم ضد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار، من أجل تنحيته عن الملف.

وحسب موقع "لبنان 24"، أصدرت محكمة التمييز المدنية، قرارًا بعدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.

ويهدد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بتفجير الوضع السياسي والحكومي؛ إذ نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر في حزب الله وأمل قولهم إن المحقق بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، يتجه لاتهام حزب الله.

وهددت حركتا حزب الله وأمل بالتصعيد والانسحاب من الحكومة إذا لم يتم إبعاد المحقق بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.



وفي وقت سابق، اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت بأنه "مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار".

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "قلنا منذ البداية أننا نريد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأقول صادقا لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق فنحن لا نتخلى عنه ونحن نعتبر أننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا وإعلاميا".

واعتبر أن "القاضي الحالي بدل الاستفادة من كل أخطاء القاضي السابق بالعكس أكمل بهذه الأخطاء وذهب إلى ما هو أسوأ".

ورأى أن "عمل القاضي الحالي استنسابي وفيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة"، متوجها إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قائلا: "لن تصلوا إلى العدالة مع القاضي البيطار الذي يشتغل بالسياسة ويوظف الدماء في خدمة استهدافات سياسية".

وتوجه نصرالله بحديثه إلى القاضي بيطار: "قمت باستضعاف (رئيس الحكومة السابق حسان) دياب فهل سألت رؤساء الحكومات السابقين ولماذا لم تسأل الوزراء في الحكومة التي تم الانفجار في عهدها؟"، معتبرا أن "الذهاب إلى أجهزة محددة ووزراء محددين ورئيس حكومة محدد هو استهداف واضح بالسياسة".