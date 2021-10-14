بانجو وهيدرو .. سقوط تاجر مخدرات بأسوان

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسوان قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (3 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيدرو - فرد محلى – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.