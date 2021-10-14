عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لويس ميكيسوني يشارك في المران الجماعي لـ الأهلي

مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"

شارك لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.


وكان فريق الكرة بالنادي الأهلي قد خاض تدريبات في «الجيم» قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب التتش في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى النيجر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني.


ويغيب عن صفوف الأهلي محمد الشناوي، كابتن الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي سوف تبعده فترة تتراوح ما بين ٤ إلى ٥ أسابيع وفقا لتقرير الجهاز الطبي.


وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى بمشاركة السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.


وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر اليوم.

ميكيسوني الأهلى النادي الأهلي تدريبات الأهلي الأهلي ضد الحرس الوطني

ترشيحاتنا

آخر المهلة 24 أكتوبر.. الرقابة على الواردات تنذر 306 شركات بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة

لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

إخلاء سبيل 14 متهما من ألتراس أهلاوي

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ102 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر للنيجر

سفير ليبيا: الأزهر الشريف المنارة الداعمة للوسطية وليبيا في حاجة للخطاب الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

طلع غطا عربية.. بيان عاجل من الداخلية حول لغز ميكروباص الساحل

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

زيادة كل عام.. رئيس التأمينات الاجتماعية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

فيديو

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

طائرات حربية تنفذ عروض جوية في سماء مصر بمناسبة عيد النسور

فيديوجراف.. أكبر من الإنسان.. اكتشاف مخلوق عملاق في البحر الأحمر

المزيد

ساحة رأي

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ