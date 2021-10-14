6 شائعات تعليمية تهز السوشيال ميديا في أول أسبوع دراسة.. والتعليم ترد

أنهى طلاب المدارس اول اسبوع دراسة في العام الدراسي 2021 / 2022 ، وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب انتشار الاخبار المغلوطة والشائعات .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز 6 شائعات هزت السوشيال ميديا خلال اول اسبوع دراسة .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد حصاد ابرز مشاهد أول أسبوع دراسة في العام الدراسي 2021 / 2022

شائعة وضع صورة محمد رمضان في مناهج الوزارة المقررة على 3 ابتدائي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشرت صورة قيل أنها تخص كتاب اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي ، يظهر بها صورة للفنان محمد رمضان .

وعبر أولياء الأمور عن استياءهم من هذه الصورة المتداولة ، قائلين : هو ده ينفع قدوة للأطفال؟، واضاف الاهالي : التعليم بيتدمر والأطفال هيفقدوا معنى القدوة .

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم وجود صور للفنان محمد رمضان في مناهج 3 ابتدائي ، مؤكدة أن الصورة المتداولة ليست من كتاب الوزارة ولكنها لأحد الكتب الخارجية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحاول اثارة الجدل بين الرأي العام ووزارة التربية والتعليم منذ بدء العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الصورة المتداولة المثيرة للجدل و صورة غلاف الكتاب الخارجي الوجودة فيها :

شائعة رفع زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.

شائعة مخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات وزير التعليم

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد أن أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسليم الكتب المدرسية التلاميذ والطلاب في جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية مشيرا إلي تحمل محافظة جنوب سيناء مصروفات غير القادرين.

حيث صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما نصه كالتالي: “مافيش حاجة اسمها طالب ما يستلمش كتب علشان مدفعش المصاريف .. كله يستلم الكتب واللي مش قادر المحافظة هتدفع لهم”.

و جاء هذا التصريح عكس تعليمات وزير التربية والتعليم التي سبق أن أكد فيها أنه لن يتم تسليم الكتب المدرسية هذا العام إلا بعد دفع المصروفات على اعتبار أن هذا حق قانوني لوزارة التربية والتعليم.

وتساءل أولياء الامور على السوشيال ميديا : هل من حق المحافظين ان يخالفوا قرارات وزير التربية والتعليم وتساءلوا لماذا لا يتخذ جميع المحافظين هذا القرار ؟

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أول رد له على تصريحات محافظ جنوب سيناء : السيد المحافظ اللواء خالد فودة في جنوب سيناء لم يخالف اى قرار وزاري وهو زميل عزيز وصديق .

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما في الأمر أن محافظ جنوب سيناء ، قرر أن تدفع المحافظة المصروفات المدرسية لمن لا يستطيع الدفع بعد عمل فحص حالة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : بالتالي المحافظة ستسدد لوزارة التربية والتعليم المصروفات نيابة عن بعض الطلاب ، كما فعل من قبل للبعض من أولياء أمور المدارس اليابانية في جنوب سيناء .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه ليس بمقدور كل محافظ ان يفعل ما فعله محافظ جنوب سيناء ، وذلك نظرا لتضخم أعداد الطلاب في معظم المحافظات الأخرى.

وقال وزير التربية والتعليم : بوضوح اكثر، نؤكد أن حق وزارة التربية والتعليم من المصروفات لطلاب جنوب سيناء محفوظ ، بعد أن تكفل السيد محافظ جنوب سيناء بالدفع نيابةً عن بعض اولياء الامور ، ولم يخالف اى قرار وزاري بل بالعكس فقد ساعد وزارة التربية والتعليم بهذه المبادرة التي قرر تطبيقها.

شائعة فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور”.

وأصدرت التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس الإسكندرية.

وقالت التربية والتعليم : “بالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أوضحت حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزة وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، والذين أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس”.

واستطردت وزارة التربية والتعليم : “أشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور”.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، أولياء أمور أبنائنا الطلاب بعدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم، ولتوفير الفرصة لزملائنا المعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحفاظًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

شائعة تخفيض مدة الحصة لـ 35 دقيقة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة هي أخبار لا أساس لها من الصحة

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

شائعة إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسجيل حضور وغياب الطلاب من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس، وذلك وفقاً للقرارات والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الحضور بالمدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، وكذلك يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.