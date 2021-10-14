مياه الشرب تعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استلام المشروعات الاستثمارية بسوهاج

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استلام المشروعات الاستثمارية بمحافظة سوهاج بحضور ممثلي من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه سوهاج والعضو المنتدب.
وأضاف أن الاجتماع ناقش المشروعات الجارى استلامها نهائيا والتى تشمل ١٧ مشروعا منها توسعات محطة مياه طهطا السطحية ومحطة مياه الكتكاتة ومحطة صرف صحى حوض الثلاثيني ومحطة صرف صحى نزلة عبد اللاه.
وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم أيضا مناقشة المشروعات الجارى استلامها ابتدائيا والتى تشمل ٨ مشروعات منها محطة مياه ادفا وأولاد نصير ومحطة مياه الزهراء ومشروع صرف صحى بنى حميل ومحطة معالجة صرف صحى البلينا.