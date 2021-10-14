عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الشرب تعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استلام المشروعات الاستثمارية بسوهاج

صدى البلد

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استلام المشروعات الاستثمارية بمحافظة سوهاج بحضور ممثلي من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه سوهاج والعضو المنتدب.

 

وأضاف أن الاجتماع ناقش المشروعات الجارى استلامها نهائيا والتى تشمل ١٧ مشروعا منها توسعات محطة مياه طهطا السطحية ومحطة مياه الكتكاتة ومحطة صرف صحى حوض الثلاثيني ومحطة صرف صحى نزلة عبد اللاه.

 

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم أيضا مناقشة المشروعات الجارى استلامها ابتدائيا والتى تشمل ٨ مشروعات منها محطة مياه ادفا وأولاد نصير ومحطة مياه الزهراء ومشروع صرف صحى بنى حميل ومحطة معالجة صرف صحى البلينا.

 

txt

رئيس مياه المنيا يتفقد محطات ملوى ومشروعات حياة كريمة بالمركز.. صور

txt

رئيس مياه سوهاج يوجه بالصيانة الدورية لمحطة معالجة صرف صحي الهجارسة

4d09824d-5dad-445e-ae92-94fbf1d2752b
4d09824d-5dad-445e-ae92-94fbf1d2752b
489e6d58-b8fa-400b-9001-fd2698ac2fa5
489e6d58-b8fa-400b-9001-fd2698ac2fa5
4424d9c7-5c6e-4b47-87e6-e41b7f89595c
4424d9c7-5c6e-4b47-87e6-e41b7f89595c
b4aa231f-4d1f-4dbf-8ed6-5507135d6706
b4aa231f-4d1f-4dbf-8ed6-5507135d6706
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة محافظة سوهاج سوهاج

موضوعات متعلقة

رئيس مياه المنيا يتفقد محطات ملوى ومشروعات حياة كريمة بالمركز.. صور

رئيس مياه سوهاج يوجه بالصيانة الدورية لمحطة معالجة صرف صحي الهجارسة

حل المشاكل وصيانات دورية.. رئيس شركة "مياه سيناء" يتابع وضع الخدمات في العريش

ترشيحاتنا

وفاة ومشاجرات ورقص على «المهرجانات».. حصيلة أول أسبوع في العام الدراسي الجديد

آخر المهلة 24 أكتوبر.. الرقابة على الواردات تنذر 306 شركات بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة

لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

إخلاء سبيل 14 متهما من ألتراس أهلاوي

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ102 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر للنيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

طلع غطا عربية.. بيان عاجل من الداخلية حول لغز ميكروباص الساحل

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

زيادة كل عام.. رئيس التأمينات الاجتماعية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

فيديو

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

طائرات حربية تنفذ عروض جوية في سماء مصر بمناسبة عيد النسور

فيديوجراف.. أكبر من الإنسان.. اكتشاف مخلوق عملاق في البحر الأحمر

المزيد

ساحة رأي

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ