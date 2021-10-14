محافظ بورسعيد: افتتاح مدرسة التمريض الجديدة الأحد المقبل

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، أنه سيتم افتتاح مدرسة التمريض الجديدة يوم الأحد القادم ، جاء ذلك خلال تفقده مدرسة التمريض اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمدرسة لاستقبال الطلاب بداية من الأسبوع القادم رافقه خلالها ، الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ،و مدير هيئة الأبنية التعليمية.





وأكد «محافظ بورسعيد» أن مدرسة التمريض الجديدة تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكافة الإمكانيات اللازمة ، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان "محافظ بورسعيد" قد اعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة ، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي ١١٤ طالبة ، أمس ، مؤكدًا على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.





وشدد محافظ بورسعيد ، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة حرصا على سلامة الطالبات ، لافتا أن مدرسة التمريض الجديدة توفر مناخ مناسب للطلاب يحقق كافة سبل الراحة ويساهم فى إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

وفى سياق متصل اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الطالبات المقبولين بمدرسة التمريض الجديدة، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي ١١٤ طالبة .وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة

واكد المحافظ أن عملية القبول تمت طبقاً لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، بوزارة الصحة والاشتراطات المعلنة ،مع مراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في اختبارات القبول، مؤكدًا على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وفى سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل عدد من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، و اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والمهندس صلاح لطفى من شركة توزيع الكهرباء ، والمهندس خالد رجائى من شركة النقل الكهرباء .

وناقش"المحافظ " عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل مصانع المنطقة الصناعية ، موجها بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه أى منشأة صناعية بما يحقق النهوض بالعملية الصناعية ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمر الجاد .

وأكد " محافظ بورسعيد " أن هناك تنمية غير مسبوقة فى المجال الصناعى ببورسعيد ، حيث تستهدف المحافظة إقامة أكبر عدد من المنشآت الصناعية لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة .

الغضبان يتابع سير العمل بمصانع جنوب بورسعيد ويعلن افتتاح مدرسة التمريض الاحد

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