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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تعليم الوادي الجديد": لا كثافات طلابية بالمدارس أو مراكز دروس خصوصية بالمحافظة

جمال حسن
جمال حسن

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه لا يوجد أي كثافة طلابية بمدارس المحافظة، لافتا إلي أن معظم المدارس تعمل فتره صباحية وقرار وزير التعليم بتطبيق فترة ثالثة ينطبق علي المدارس ذات الكثافة الطلابية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية وغيرهم من محافظات الوجه البحري.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المحافظة بها خمس إدارات تعليمية تضم 473 مدرسة علي مستوي مراكز المحافظة الخم  جميعهم يعمل بنظام الفتره الصباحية عدا 7 مدارس منهم 5 مدارس ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي فني يتم العمل بهم فتره ثانية ليس لزيادة الكثافة ولكن حفاظا علي سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

 

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وفي ذات السياق أكد مدير قطاع التعليم بالمحافظة أنه لا يوجد مراكز للدروس الخصوصية علي مستوي الإدارات التعليمية الخمس، مشيرا إلي أن كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس تعتبر دروس خصوصية مقارنة بالمدارس في المحافظات الاخري.

 

ولفت إلي أن التعليم العام بمدارس المحافظة يوازي التعليم الخاص بالمحافظات الاخري، مشيرا إلي أن محافظ الأقليم  يولي اهتماما خاصا بمنظومة العملية التعليمية.

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