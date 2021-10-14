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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

ياسمين صبري في الصغر
ياسمين صبري في الصغر مع والدها

شن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية،  هجوما حادا على ابنته الفنانة ياسمين صبري ووالدتها وأخواتها، وذلك  بسبب رفضهم حضور حفل زفاف شقيقهم .

 

ونشر أشرف صبري صورة لنجله بلال صبري  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عليها " فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين".

 

ياسمين صبري في احدث ظهور:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد  لها  عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي  “إنستجرام”، حيث بعدة بإطلالات مشرقة.

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ياسمين صبري تنشر الفيديو التشويقي لـ أحدث جلسة تصوير

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وظهرت ياسمين صبري، في الفيديو أثناء تصوير أحدث جلسات التصوير الخاصة بها، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

 

وفي سياق آخر، سبق أن ردت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها مع مجلة Harper's Bazaar Arabia عن انتقادات الجمهور لها بشكل مستمر.

 

وقالت ياسمين: أصبحت أصدق كل ما يقال عني بأني فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة تذكر، وهذا أثر على اختياراتي في الأعمال التي قدمتها واخترتها دون عناية وتركيز في التفاصيل، اقتناعا مني أن الجمهور يتابعني على أي حال، وأحاول تغيير هذه الحقيقة لأمر إيجابي.

 

وأضافت: أنا فنانة أتمتع بموهبة التمثيل لكني لم أجد نصا جيدا، وهذا سبب غيابي عن رمضان الماضي 2021، لذلك قررت أن يكون مشروعي الدرامي في رمضان 2022 من تأليفي، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من المؤلفين منذ شهر مايو.

ووجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

 

وغردت ياسمين صبري: “اغتنم تلك الفرصة اليوم لأعلن الفخر والتباهي بنفسي على صون جسدي واحترام كياني».

وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

 

ياسمين صبري أشرف صبري حفل زفاف شقيقهم رئيس جمعية الغوص بلال صبري الفنانة ياسمين صبري

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