صاحبة أول كتاب رسمي عن ليفربول: صلاح غير نظرة الغرب للإسلام (حوار)

راجنهيلد لوند أنس، هي كاتبة نرويجية شهيرة، عاشقة لـ نادي ليفربول الإنجليزي، وأصدرت ثلاث كتب رسمية عن الريدز، نظرا لتعلقها الشديد بالنادي وجماهيره.

في عام 2010 أصدرت راجنهيلد لوند أنس كتاب “ قلوب.”، لتصبح أول امرأة تصدر كتبت كتبًا رسمية للنادي الإنجليزي الشهير.

كما أصدرت راجنهيلد لوند أنس، كتاب “ أبطال ليفربول” في 2012، وقادة ليفربول في 2016، حيث أجرت لقاءات مع 16 من أعظم قادة ليفربول على مر التاريخ.

الكاتبة النرويجية راجنهيلد لوند أنس تتحدث لـ “ صدى البلد” عن سر عشقها لنادي ليفربول، وإصدارها 3 كتب عن النادي الإنجليزي، والعديد من الأمور التي تخص النجم المصري محمد صلاح.

إليكم نص الحوار:

في البداية ما سبب عشقك لنادي ليفربول؟

لأن نادي ليفربول هو أكثر بكثير من مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه يشبه إلى حد كبير عائلة لها تاريخ لا يصدق، كما يمتلك أفضل مشجعي كرة القدم في العالم.

أصدرتٍ أكثر من كتاب لنادي ليفربول .. ما هو كتابك المفضل؟

أول كتاب أصدرته “قلوب ليفربول” كان حول ما تفعله كرة القدم لمشجعيها استنادًا إلى أكثر من 1000 قصة عن مشجعي ليفربول، كما أجريت مقابلات مع بعض اللاعبين الحاليين وبعض أساطير النادي، كان هذا الكتاب أول كتاب رسمي كتبته امرأة عن النادي، وربما أول امرأة تفعل ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد قمت بجولة في جميع أنحاء النرويج مع هذا الكتاب مع أساطير ليفربول ، وشاركوا معي العديد من القصص وبعض الأسرار .

جعلني ذلك أقابل 14 من أكبر أبطال ليفربول في أكثر من 55 عامًا من تاريخ ليفربول ، وكان هذا أول ظهور لي.

لقد كتبت أيضًا السيرة الذاتية لـ بروس جروبيلار أسطورة نادي ليفربول بعنوان “Life in a Jungle ”، والتي ترصد معاناة أفضل حارس مرمى في تاريخ بريطانيا، حيث كان من أوائل اللاعبين الأفارقة الذين لعبوا في إنجلترا، وواجه صعوبات عديدة في بدايته ،لكنخ أفسح المجال للاعبين أفارقة من بعده.

لكن أكثر كتابي المفضل كتبته هو “قادة ليفربول”، حيث قابلت 16 من قادة ليفربول الكبار، إنه كتاب عن القيادة والعمل الجماعي والتحفيز والتواصل.

من هو لاعبك المفضل في ليفربول على تاريخ النادي؟

إنه ستيفن جيرارد، ولاءه ومهاراته وقيادته وما فعله لـ ليفربول يستحق أقصى درجات الاحترام.

هل سبق لكٍ زيارة مصر؟

لقد كنت محظوظة بالسفر إلى مصر لأنني أحب السفر، إنه الشيء المفضل لدي إلى جانب إجراء مقابلات مع اللاعبين، وحضور المباريات المثيرة في آنفيلد.

لقد كنت في رحلة رائعة لمدة 10 أيام لأقوم بعمل مسلسل وثائقي إذاعي، واستمتعت كثيرا وأحببت كل جزء من الرحلة، حيث ذهبنا إلى الغردقة، وإلى وادي الملك وعلى متن سفينة على نهر النيل، لن أنسى أبدا ذلك، تاريخ مصر يحبس أنفاسي.

إنه أمر رائع وملهم للغاية كيف تم صنع المباني المذهلة (خاصة الأهرامات) والتماثيل بهذه الأشكال الضخمة منذ فترة طويلة.

كما أن شعب مصر ودود للغاية، على الرغم من أن أحد الأشخاص هناك أراد أن يدفع لي مهرا من الإبل للزواج مني! لكن رفضت بالطبع.

ما رأيك فيما يقدمه النجم المصري محمد صلاح؟

محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حاليا، إنه ببساطة لا يصدق، هو ماهر للغاية وسريع ومبدع للغاية ويعمل بجد وله مواقف رائعة.

صلاح أيضا رجل لطيف يحب أسرته وابنته وقططه، إنه متواضع ولا يعيش حياة براقة، كما يمارس دينه علانية من خلال الاحتفال بالأهداف بالطريقة التي يفعلها، ويحطم رقماً قياسياً تلو الآخر وأنا متأكدة من أنه سيفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام أيضًا.

هل فكرتٍ في إصدار كتاب عن محمد صلاح؟

لقد كتبت بالفعل عنه في كتابي الأخير، وهو كتاب للأطفال والشباب، ولكن يبدو أن البالغين يحبونه أيضا، إنه ملهم للغاية، كان يسافر منذ صغره من 8 إلى 10 ساعات للتدريب ولعب كرة القدم، هذا هو التفاني الحقيقي، أنا مستعدة لكتابة السيرة الذاتية لـ محمد صلاح.

في رأيك .. هل نجح محمد صلاح في تصحيح الصورة الخاطئة عن الدين الإسلامي في إنجلترا؟

صلاح وماني يذهبان إلى مسجد في الحي الذي أعيش فيه هنا في جنوب ليفربول، وأعتقد أنهما كانا سفيرين مهمين للغاية لبناء جسر تفاهم بين المسلمين وغير المسلمين، وبين الشرق والغرب.

إنه لأمر رائع أن سكون لنا أبطال مسلمين هنا في إنجلترا، ومن الرائع أن يعيش المسلمون في بلد يسيطر عليه غير المسلمين، ويكشفون قليلاً عن ثقافتهم، هذا يساعد في كسر الحواجز بين الأديان.

كمشجعة لنادي ليفربول،.. هل تتمنى أن يستمر صلاح مع الريدز؟

نعم ، أتمنى أن يتم تجديد عقده، محمد صلاح يحتاج للبقاء في ليفربول، إذا فعل ذلك ، سينتهي به الأمر كواحد من أعظم الأبطال في كل العصور في هذا النادي العملاق.

ما رسالتك للجماهير المصرية؟

أتمنى أن تقرأ الجماهير المصرية كتبي وآمل أن تأتي وتزورني في فندقي بمدينة ليفربول.