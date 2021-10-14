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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة اعتقال منفذ هجوم النرويج الإرهابي وتفاصيل هويته

هجوم كونجسبرج
هجوم كونجسبرج

لقى عدد من اشخاص مصرعهم وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوسا وسهاما لشن هجمات فى بلدة كونجسبرج النرويجية أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، نشر علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الشرطة النرويجية لمنفذ الهجوم.

 

وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن المهاجم المعتقل هو مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاما، اعتنق الإسلام مؤخرا، وكان معروفا لدى الشرطة.

مقتل وإصابة العشرات في هجوم لرجل يحمل قوسا وسهاما في النرويج.. فيديو

شرطة النرويج: مهاجم كونجسبرج اعتنق الإسلام مؤخرا وهناك شخص ثان

وأضافت أنه قتل ما مجموعه 5 أشخاص، 4 نساء ورجل واحد، جميعهم بين 50 و70 عاما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي.

 

وفي بيان لها، أفادت شرطة أوسلو بأنها تلقت تقارير عن وجود رجل آخر يحمل قوسا وسهاما، مؤكدة أنها بصدد البحث عنه.

كونجسبرج الهجوم الإرهابي كونجسبرج النرويجية الإرهاب النرويج

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