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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متوفر بالصيدليات.. مصطفى حامد: كلوسيز يخضع لإشراف وزارة الصحة والرقابة الدوائية

مصطفى حامد
مصطفى حامد

قال الدكتور مصطفى حامد المستشار الطبي في شركة amd، إن  منتج كلوسيز يتكون من زيت كبد الحوت ويتكون من أوميجا 3 وفيتامين د  وفيتامين أ .


وأضاف مصطفى حامد في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "،: "تلك الفيتامينات مهمة جدا لصحة الجسم، والأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ يتجمعون في منتج كلوسيز".

 

وتابع مصطفى حامد: "المادة الفعالية لمنتج كلوسيز تأتي من نيوزيلندا ومتوفر في كل الصيدليات داخل مصر".

 

وأكمل مصطفى حامد: "كلوسيز يخضع لإشراف وزارة الصحة والرقابة الدوائية والمادة الخام لـ  كلوسيز يتم إجراء اختبارات عليها".

 

ولفت مصطفى حامد: "يتم إجراء اختبار على عينات عشوائية من كلوسيز للتأكد من  تصنيعه طبقا للمواصفات القياسية العالمية".

كلوسيز منتج كلوسيز فيتامينات مصطفى حامد اخبار التوك شو

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