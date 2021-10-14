متوفر بالصيدليات.. مصطفى حامد: كلوسيز يخضع لإشراف وزارة الصحة والرقابة الدوائية

قال الدكتور مصطفى حامد المستشار الطبي في شركة amd، إن منتج كلوسيز يتكون من زيت كبد الحوت ويتكون من أوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ .



وأضاف مصطفى حامد في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "،: "تلك الفيتامينات مهمة جدا لصحة الجسم، والأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ يتجمعون في منتج كلوسيز".

وتابع مصطفى حامد: "المادة الفعالية لمنتج كلوسيز تأتي من نيوزيلندا ومتوفر في كل الصيدليات داخل مصر".

وأكمل مصطفى حامد: "كلوسيز يخضع لإشراف وزارة الصحة والرقابة الدوائية والمادة الخام لـ كلوسيز يتم إجراء اختبارات عليها".

ولفت مصطفى حامد: "يتم إجراء اختبار على عينات عشوائية من كلوسيز للتأكد من تصنيعه طبقا للمواصفات القياسية العالمية".