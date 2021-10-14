أنور الكموني يطلق مبادرة مانحي الأمل من مصر لـ 14 دولة

قال أنور الكمونى بطل مصر فى التنس، أن التكريمات الكثيرة التى يحصل عليها، بسبب أنه الرياضي الوحيد فى العالم الذى رجع لممارسة الرياضة بشكل احترافي بعد عملية زراعة النخاع العظمى.

وأوضح أنور الكمونى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدى خلال برنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، فى الخارج ينفقون المليارات للدعم النفسي على الذين يتعرضون للمرض أو مصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان.



وتابع الكموني قائلا:" فضلت 7 سنين مريض وعانيت الكثير من المشاكل زى الهشاشة فى العضم، ورجوعى للرياضة ودخول تصنيف دولى فى الخارج يعتبروه شبه مستحيل".



وأضاف أنور الكمونى بطل مصر فى التنس، قائلا:" ربنا جعلنى النموذج الحى اللى تعافى من مرض خطير والعودة للرياضة".

وتابع أنور الكمونى بطل مصر فى التنس، أنه أطلق مبادرة عالمية تحت عنوان "مانحي الأمل" ستنطلق من مصر لـ 14 دولة".