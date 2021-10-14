العمالة الإثيوبية مهددة بالتشرد في الكويت

بات ما بين 30 إلى 35 ألف إثيوبي يقيمون في الكويت، 90 في المئة منهم يعملون في الخدمة المنزلية، من دون سفارة تمثلهم في البلاد مما قد يعرضهم للتشرد وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عن بدء تنفيذ خطة التقشف، وإغلاق وتقليص 31 سفارة وقنصلية في مختلف أنحاء العالم، من بينها الكويت اعتباراً من الأول من سبتمبر،

ويشار إلى أن عدد كبير من أبناء الجالية الإثيوبية قد قدموا لتجديد جوازات سفرهم في القسم القنصلي بسفارة بلادهم قبل الإغلاق الفجائي، وطلب منهم مراجعة صفحة السفارة على موقع التواصل «فيسبوك» لمعرفة أي معلومات عن مكان تسلّم جوازات سفرهم عندما تصل إلى الكويت، لكن صفحة السفارة لم تنشر سوى خبر إغلاق السفارة في الكويت منذ بداية سبتمبر.



وبينت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه نتيجة تأخر وصول الجوازات، دخل الكثير من أبناء الجالية الإثيوبية في الغرامات، بقيمة دينارين لكل يوم، بسبب انتهاء جوازات سفرهم وعدم تمكنهم من تجديد الإقامة».

ولفتت الى أن بعض الكفلاء قد يرفض دفع هذه الغرامات عن عمالته، كونه ليس المتسبّب بها، وبالتالي يضطر العامل لتحمل قيمة مخالفة الإقامة، ما قد يؤدي لتركه العمل أو هروبه من كفيله.

وأشار أحد الاثيوبيين إلى أنه تقدّم بطلب تجديد جواز سفر عاملتين منزليتين لديه قبل انتهاء إقامتيهما بثلاثة أشهر، إلا أنه حتى الآن لا يعلم ما مصير هذه الجوازات بعد إغلاق السفارة في الكويت، متسائلاً «مَن سيتحمل غرامة الإقامة؟».

واوضح السفير الإثيوبي لدى البلاد حسن تاجو أكد لـ «الراي» أنهم مازالوا بانتظار التعليمات من خارجية بلاده، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لديه حالياً، أن جميع الجوازات التي تم تقديم طلبات تجديدها قبل إغلاق مقر السفارة في الكويت ستُرسل إلى السفارة في المملكة العربية السعودية، والتي ستعلن عن آلية تسليمها لأصحابها

