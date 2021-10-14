فاروق الباز يكشف علاقة زلزالي كريت 2021 والقاهرة 1992.. فيديو

قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، إن هناك احتمالات تربط بين زلزال 1992 وزلزال كريت الذي وصلت تبعاته إلى القاهرة.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "جاذبية الأرض تتغير مع دورانها حول الشمس بانتظام، وربما هذا الانتظام يجعل هناك شدا وجذبا على منطقة ما من الأرض في وقت معين من السنة".



وأشار العالم الكبير : "لا يوجد مكان في العالم ليس معرضا للزلازل، وتحدث في كل مكان بالعالم، لكن تقل في أماكن محددة عن غيرها"، مردفا: "الزلازل تحدث عندما تتحرك كتل القشرة الأرضية، والكتل تتحرك عندما يحدث لها جذب من مكان ما زيادة عن اللزوم".



وأوضح: "ربما تكون هناك احتمالات تربط بين زلزال 1992 والزلزال الذي حدث اليوم، لأن دورة الأرض حول الشمس معروفة وتتغير الجاذبية على المناطق المختلفة من الأرض تبعا لدورة الأرض حول الشمس".

