شاب يكتشف كارثة تحت سريره بالصدفة

اكتشف مصور شاب برازيلي الجنسية فور استيقاظه من النوم أثناء رحلته في الإكوادور ليجد كارثة تختبأ تحت سريره لتحمي صغارها من أي هجمة بشرية شعر بالذهول و القشعريرة بعد رؤيتها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن مصور برازيلي عثر على عشرات العناكب السامة ، تتسرب من اسفل سريره و تصعد على الحائط الموجود في غرفته بشكل مفزع .



بحسب ما نشره الشاب، فإنه استيقظ يوما ما، و عثر على عناكب كبيرة الحجم و ليست بالحجم العادي المتعارف عليه و تعجب و ظل يتابعهم ليتعرف من اي يأتوا و لكنه اكتشف الصدمة التي لم تكن في خياله .



أوضح الشاب أنه وجد كميات كبيرة من العناكب الضخمة في الغرفة التي كان يسكن بها، و بسرعة شديدة حاول أن يغادر المكان إلا أنه لم يتمكن من منع نفسه من إلتقاط صورا سريعة و واضحة لتلك المخلوقات الضخمة و الغريبة .



جدير بالذكر أن الشاب إلتقط اكثر من صورة ظهرت من خلال شكل العناكب واضحة للغاية، و فازت صوره بأفضل صورة للعام بعدما نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام .