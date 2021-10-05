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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

عضة عنكبوت
عضة عنكبوت

هناك عضة عنكبوت قد تحول المصاب بها إلى "سبايدرمان" وأخرى قد تسبب له بتر أصابعه، فقد تسببت عضة عنكبوت سام بمعاناة أليمة لـ سائح بريطاني في إسبانيا.

 

تعرض سائح بريطاني لـ عضة عنكبوت سام خلال جلوسه للاستمتاع على الشاطئ في منتجع سان أنطونيو خلال عطلة في إيبيزا بـ إسبانيا مما سبب له "غرغرينا" وتورم شديد قد يقفد غلى إثره إصبعين على الأقل.

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ينتظر السائح البريطاني البالغ من العمر 19 عامًا إجراء عملية جراحية بمجرد عودته إلى منزله في ويلز بعد أسبوعين من الاختبارات في المستشفى في إسبانيا في محاولة لكشف التورم الغامض الذي أصاب يده اليمنى.

 

كان الشاب البريطاني يستمتع بغروب الشمس على شاطئ يُعتقد أنه في منتجع سان أنطونيو الشهير، يقول: "جلست على بعض الدرجات وشعرت بشيء لسعني لكنني لم آبه".

 

وأضاف: "استيقظت في الخامسة من صباح اليوم التالي لأن يدي كانت تحترق ومتورمة نتيجة لعضة العنكبوت السام".

 

يوضح بالتفصيل كيف تم إعطاؤه حقنة لم تحل الوضع في مركز صحي محلي قبل نقله إلى مستشفى Can Misses في عاصمة الجزيرة إيبيزا تاون.

 

يقول: "بدأت أشعر بالذعر لأن يدي كانت تتحول أكثر فأكثر إلى اللون الأرجواني، وقال لي الأطباء بأنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل".

 

انتهى المسعفون بوضعه في محلول مائي قبل أن تظهر مجموعة من الاختبارات أنه تعرض للعض من قبل عنكبوت ناسك بني سام.

 

اللدغات من هذه الأنواع غير شائعة ولكنها يمكن أن تسبب نخرًا يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى الغرغرينا، اتي قد تتسبب في بتر الأصابع.

عضة عنكبوت

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