عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

ثعبان ضخم ينام في
ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة

الثعابين هي الزواحف الأكثر رعبا على الإطلاق، فالخوف من الثعابين هو أحد أكثر أنواع الرهاب شيوعًا، وهو أمر طبيعي تمامًا لما يمكن أن تفعله تلك الكائنات المخيفة.

انتشر مقطع فيديو مخيف على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ثعبان عملاق ينام في حضن فتاة مسلمة تبدو من آسيوية، وهي تربت على رأسه.

أصاب مقطع الفيديو المشاهدين بالذعر عند رؤية ثعبان ضخم جدًا يبلغ طوله 20 قدمًا ممددًا ورأسه في حضن الفتاة تمسك بهاتفها.

في الفيديو، تجلس الفتاة أمام منزلها بشكل مريح وغير مبالية، بينما تربت على رأس الثعبان أثناء استخدام هاتفها المحمول كما لو أنها ليست مشكلة كبيرة.

ويبدو أيضًا أن الثعبان كان سعيدًا ومرتاحًا لكل التدليل والعطف الذي يحظى به من الفتاة، مما ترك المشاهدين في صدمة.

الثعابين ثعبان فتاة ثعبان ضخم ثعبان ا عملاق ا الثعبان آسيوية مسلمة فتاة مسلمة اخبار المنوعات أخبار الترفيه راس الثعبان

موضوعات متعلقة

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

فيديو يخطف القلوب.. لحظة وفاة شاب وهو ساجد أثناء قيام الليل بالإسكندرية

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

في يوم تلقيها اللقاح.. كارثة تصيب فتاة بسبب كورونا |صور

ترشيحاتنا

بعد الخسارة أمام اتليتكو مدريد.. هل يعاقب القدر برشلونة لتخليه عن ميسي؟

سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب.. الإفتاء تكشف عنها

بينيت يبعث برسالة تحذير لـ عرب إسرائيل.. ما فحواها؟

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن واقعة تبديل جثتين

قبل مواجهة ليبيا.. فكري صالح يوجه رسالة حاسمة إلى لاعبي منتخب مصر

النيابة عن محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود: "نسأل الله أن ينزل بالكافرين أشد العذاب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

شكوى للفيفا.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشان أزمة أجاي مع الأهلي

يؤدي لوفاة الملايين.. الصحة العالمية تحذر من خطر يفاقم إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

انتشال التميمي: الجونة السينمائي حديث الشارع.. لن نتأثر بـ «البحر الأحمر».. ووجود نظام صارم يحمينا من العشوائية ( حوار)

فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ