مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

الثعابين هي الزواحف الأكثر رعبا على الإطلاق، فالخوف من الثعابين هو أحد أكثر أنواع الرهاب شيوعًا، وهو أمر طبيعي تمامًا لما يمكن أن تفعله تلك الكائنات المخيفة.

انتشر مقطع فيديو مخيف على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ثعبان عملاق ينام في حضن فتاة مسلمة تبدو من آسيوية، وهي تربت على رأسه.

أصاب مقطع الفيديو المشاهدين بالذعر عند رؤية ثعبان ضخم جدًا يبلغ طوله 20 قدمًا ممددًا ورأسه في حضن الفتاة تمسك بهاتفها.

في الفيديو، تجلس الفتاة أمام منزلها بشكل مريح وغير مبالية، بينما تربت على رأس الثعبان أثناء استخدام هاتفها المحمول كما لو أنها ليست مشكلة كبيرة.

ويبدو أيضًا أن الثعبان كان سعيدًا ومرتاحًا لكل التدليل والعطف الذي يحظى به من الفتاة، مما ترك المشاهدين في صدمة.