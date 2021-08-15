بسبب عنكبوت وصراصير ومخلفات فئران.. غلق 6 مخابز في المنوفية

شنت مديرية التموين في محافظة المنوفية، حملة مكبرة على مخابز قرى مركز تلا، حيث داهمت- فجرًا- 13 مخبزا.

وأسفرت الحمله عن غلق 6 مخابز من الـ13 (خطر داهم)؛ وذلك بسبب وجود عنكبوت وصراصير ومخلفات فئران في أماكن تصنيع الخبز البلدي.

وأوصت لجنة التفتيش بالحملة، بتشديد متابعة 4 مخابز؛ تمهيدا لغلقها فى حال عدم استيفاء الاشتراطات الصحيه فى مده اقصاها 7 ايام.

شارك بالحمله مديرية الصحة ومديرية التموين ومفتش اغذيه مركز تلا ورئيس الرقابة التموينية ورئيس قسم حمايه المستهلك بتلا.

كما تم تحرير 47 جنحة من قبل الصحة، وسحب كميات كبيرة من “ملح فاسد - رده فاسدة"؛ للفحص المعملى.

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