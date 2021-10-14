ملك الكوميديا..مهرجان الجونة السينمائي يكرم الراحل سمير غانم

أقيم اليوم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والذي تقدمه ناردين فرج، وسط تواجد كبير جدا من النجوم.





وكرم مهرجان الجونة السينمائي الفنان الراحل سمير غانم، وذلك من خلال عرض فقرة فنية لـ فرقة ثلاثي أضواء المسرح على الهواء.





وتذّكر مهرجان الجونة مجموعة الفنانين الراحلين من خلال فيلم قصير صامت في الخلفية قدمه الفنان سيد رجب ومن ابرزهم وحيد حامد وسمير غانم، وحاتم علي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، هادي الجيار، ودلال عبد العزيز.

وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد أيضا داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.