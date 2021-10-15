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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا تكشف عن أبطال اختيار إطلالتها بمهرجان الجونة

يسرا
يسرا

تألقت الفنانة  يسرا بفستان سماوي رقيق على السجادة الحمراء في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق الخميس.

 وكشفت في لقائها  مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة المذاعة على شاشة  " ON" تفاصيل تصميم فستانها   قائلة : " جورج حبيقة وسحر وميسا  وديما  والميكب أرتست دينا ديمتري وأحمد منير وأنا معاهم إخترناه "   .

واستعرضت يسرا بحركات خفيفة، الفستان الذي يشبه زي الأميرات أمام عدسات الكاميرا  على السجادة الحمراء ونال ظهور يسرا إعجاباً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أشاد مرتادوها بإطلالة النجمة الكبيرة.

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة،  لـ" صدى البلد"، عن مفاجآت حفل الافتتاح الذي يقام اليوم، الخميس.

وتحدث “التميمي” عن كواليس إصلاح واجهة مسرح البلازا التي احترقت بالأمس وكيف تمت بهذه السرعة وظهرت صباح اليوم وكأنها لم تحترق.

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة،  لـ" صدى البلد"، عن مفاجآت حفل الافتتاح الذي يقام اليوم، الخميس.

وتحدث “التميمي” عن كواليس إصلاح واجهة مسرح البلازا التي احترقت بالأمس وكيف تمت بهذه السرعة وظهرت صباح اليوم وكأنها لم تحترق.

 

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي كما هما، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريق قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح أمس الأربعاء، حيث نجح رجال المطافي في السيطرة عليه، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

 

تعليق بشرى
وعلقت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة، على الحريق الذى نشب أمس في محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت بشرى: "اتخضينا من اللي حصل، والمسرح سليم في الجانب الذي يقام فيه الفعاليات الرئيسية، وبشكر كل من ساعد في إخماد الحريق، وتواجدت بالمستشفى بنفسي للتأكد من عدم وجود أي إصابات".

مدير المهرجان 
وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: “حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة، وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطة بالمسرح فقط، والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان سوف ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة”.

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ونوهت إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.
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الفنانة يسرا يسرا مهرجان الجونة السينمائي الجونة اخبار توك شو

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