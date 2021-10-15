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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير وعشاق فريق الزمالك غدا السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا  باستاد نيايو الوطني.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم السبت 16 -10 -2021 وتذاع عبر قناة “الزمالك ” و “ اون تايم سبورت ”.

 

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

 

يعقد في الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام توسكر الكيني باستاد نيايو الوطني للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور الإدارية.

 

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، وأحمد شعبان مترجم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، ومصفى ميلا مسؤول المهمات.

 

وجه خالد الأبيض سفير مصر في كينيا الدعوة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في العاصمة الكينية نيروبي لحضور مأدبة عشاء في مقر السفارة المصرية مساء يوم السبت عقب خوض مباراة  توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ووافق الدكتور حسام المندوه  عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تلبية الدعوة عقب المباراة.

 

وكانت بعثة الفريق الأبيض قد اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبو جبل ومحمود  حمدي "الونش" وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ابطال افريقيا طارق حامد الزمالك دوري ابطال افريقيا أون تايم سبورت

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