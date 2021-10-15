مزار سياحي.. إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري بكورنيش الأقصر

قال المهندس أسعد مصطفي، مدير مشروع تطوير الأقصر، إن إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسي الأثري بكورنيش النيل بالأقصر يعد مكون من مكونات المشروع للتطوير الشامل للمدينة، مشيرا إلى أن طوله 18 متر وعرضه متر ونصف.

وأضاف أسعد مصطفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الكوبرى قد تم إنشائه من أربع طوابق زجاجية، كل طبقة سمكها 12 ملي، موضحا أنه تم إنشائه عندما تم إكتشاف مرسي أثرى بالكورنيش، وكان خاص بالقدماء المصريين لتوصيله لمعبد الأقصر.

وتابع أنه تم إكتشاف هذا المرسي عن طريق بقايا أحجار وإعادة إكتشافه وتحليلها عن طريق المجلس الأعلي للأثار بالتنسيق مع االهيئة المسئولة عن الكوبرى الزجاجي للكورنيش.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة الهندسية تحت إشراف محافظة الأقصر لمدة شهر ونصف، متابعا أنه أصبح الأن مزارا يضاف للمحافظة، حيث أن المحافظة قامت بمشروع تطوير كامل وشامل يعيد إحياء لطريق الكباش مرة أخرى، والتي تنفذه جاهز التعمير المركزى التابع لوزارة الإسكان وجهاز تعمير البحر الأحمر، وهو مشروع كبير وشامل لتطوير المحيط الحيوي للمطار والطريق الحيوي للمعابد.