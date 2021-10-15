ضبط 3 مصانع حلوى المولد مخالفة بـ المنصورة

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة المنصورة، وأسفرت عن ضبط مصنعى حلوى لممارسة نشاط بدون ترخيص وآخر لحيازة خامات بدون وجود فواتير فى حملة تموينية بمدينة المنصورة.

فيما تم التحفظ على ١٥٤ زجاجة زيت زيتون و ٢٠ عبوة بودرة كيك فراولة و ٢٠٠ كجم كريم شانتيه بودرة و ٤٢٢ قطعة شيكولاتة ٢٠٠ جم و ١٦٠ كجم محسن كيك و ٩٢٥ كجم نشأ غذائي و٥٠٠ كجم كاكاو بودرة و ٤٠٠ كجم لبن فرز بودرة و ٢٤٠ كجم عين جمل مقشر و ٢٥٠ كجم فستق لعدم وجود فواتير.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية للعرض علي النيابة العامة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش من خلال حملات مكبرة على الأسواق ومصانع الحلوى ضمن الاستعدادات لإستقبال المولد النبوي الشريف حفاظا على صحة المواطنين وضبط المخالفين.

وقاد الحملة برئاسة عطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية وعضوية هانى وهبة وخالد ابوليلة المفتشان بالمديرية .

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