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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الرماية: المدينة الأولمبية الأكبر والأحدث على مستوى العالم

الرماية
الرماية

قال اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي لرياضة الرماية، إن هناك إشادة دولية بحفل افتتاح بطولة العالم للرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري و الإفريقي لرياضة الرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن الاستعدادت كان كبيرة جدًا، ما تم فى الإنشاء يعتبر إنجاز، لأنه الأكبر والأحدث على مستوى العالم.
 

 

وأكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن بطولة الجائزة الكبري وهي عشرين طبقا يمثل مصر فى البطولة أكثر من 200 رامي مصري، ومنهم البطل صلاح قاسم الحاصل علي بطولة اوروبا في مدينة صقلية بايطاليا، و ممثل منتخب مصر و بطل نادي صيد إسكندرية و الحاصل علي العديد من البطولات العالمية و المحلية و كذلك البطل هاري فارتان بطل مصر ومنتخب مصر و البطل حسن القريعي و البطل ويام محسن و البطل أيمن عطية أبطال أفريقيا في أخر بطولات ، وكذلك البطل ياسين العمدة من نادي وادي النطرون و كذلك أبطال من السيدات مثل البطلة سحر طلعت مصطفى بطلة مصر.

ويقوم بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر منهم عمرو ابو العز، برج مشجيان، مجدي شفيق، صلاح قاسم، عاطف نعيم، أيمن عطية، طارق عثمان، ميساك ليون برئاسة أحمد العمراوي. يشارك فيه منافسات البطولة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية تتمثل في "مصر (الدولة المنظمة)، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا".

 

الاتحاد المصري رياضة الرماية بطولة العالم للرماية المدينة الأولمبية العاصمة الادارية

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