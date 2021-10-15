العراق .. الطيران التركي يقصف قرية بـ السليمانية

شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة السليمانية قصفا جويا حربيا صباح اليوم الجمعة، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.





وذكر قائم مقام قضاء ماوت شمال السليمانية، كامران حسن، على حسابه في فيس بوك إن "طائرات حربية قصفت في الساعة ١٠:٤٠ منطقة كوير كاني على بعد خمسة كيلومترات من قرية كلالة التابعة لقضاء ماوت".

واستطرد حسن أن "القصف لم يخلف خسائر بشرية وأن السلطات تابعت أوضاع السكان في محيط المنطقة المستهدفة وتبين أن الخسائر مادية فقط".

وتتعرض مناطق جبلية حدودية تابعة لمحافظة السليمانية لقصف طائرات تركية منذ أكثر من عام ضمن حملات استهداف أماكن انتشار قوات الحزب العمال الكردستاني ضمن الشريط الحدودي الجبلي مع إيران