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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالسمعة الأكاديمية..

جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية بـ تصنيف QS البريطاني

جامعة طنطا ضمن أفضل
جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية وفقًا لتصنيف QS البريطانى

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه  تم إدراج  جامعة طنطا فى تصنيف QS الدولي للجامعات العربية وجاءت في المرتبة  71-80 عربيًا، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات العربية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 184 جامعة بعد أن كان عددها في العام السابق 160 جامعة فقط.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن الجامعة جاءت ضمن نسبة أفضل 40% من الجامعات العربية المشاركة، محافظة على ترتيبها العربي للعام الثالث على التوالي، ومتقدمة للمركز التاسع محليًا بين 31 جامعة مصرية.

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وأضاف أن الجامعة حققت المركز 14 عربيًا في معيار التعاون البحثي متقدمة خمسة مراكز عن العام السابق، كما حققت الجامعة الترتيب 25 عربيًا في معيار الاستشهادات البحثة، وفي معايير السمعة الأكاديمية والتأثير الإلكتروني تقدمت الجامعة للترتيب 51 عربيًا.

وأوضح  أن تصنيف QS البريطاني يعد واحدًا من أهم ثلاثة تصنيفات دولية للجامعات، ويعتمد على عدة معايير  منها السمعة الأكاديمية والوظيفية ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، نسبة الأبحاث المنشورة دولياً ، وتأثير البوابة الإلكترونية.

كانت جامعة طنطا قد أدرجت هذا العام أيضًا لأول مرة بتصنيف QS البريطانى العالمي، والذى يضم أفضل الجامعات حول العالم، وجاءت في المركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

جامعة طنطا تصنيف عالمي الجامعات العربية محافظ الغربية

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