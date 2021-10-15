لأول مرة.. نجاح تركيب فلتر بالوريد الأجوف لمريضة في مستشفى السنبلاوين

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية، عن نجاح فريق طبي تحت إشراف الدكتور حسام رشدي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السنبلاوين والدكتور محمد عبد العزيز أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى والدكتور خالد البلتاجي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، في إجراء عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن المريضة كانت تعاني من نزيف حاد بالمخ وجلطة حادة بالوريد الفخذي الأيمن ونظرا لعدم إمكانية علاج الحالة بأدوية السيولة التي ستزيد من النزيف مما يسبب خطرا بتشكل جلطة رئوية ويهدد حياتها، لذا قرر الفريق الطبي تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال التجلطات من الساقين أو الحوض إلى الرئتين أو القلب، وهذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى السنبلاوين العام.

وتقدم وكيل الوزراة، بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

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