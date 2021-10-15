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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل: العام الحالى شهد أكبر عمليات استهداف إلكتروني وأرسلنا 50 ألف تحذير

جوجل: العام الحالى
جوجل: العام الحالى شهد أكبر عمليات استهداف إلكتروني

حذرت شركة Google جوجل الأمريكية من الزيادة الكبيرة في أعداد الهجمات الإلكترونية، واستهداف الهاكرز لبيانات المستخدمين، حيث اضطرت الشركة هذا العام لإرسال تحذيرات كثيرة  وصلت لأكثر من 50 ألف تنبيه للمستخدمين لمنع اختراقهم.  

 

 وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن شركة جوجل قالت إن العام الحالي 2021 يعتبر الأكبر على الإطلاق في نسبة الاستهداف والهجمات الإلكترونية، حيث تعرضت عشرات الآلاف لمحاولات استهداف واحتيال من قبل برامج خبيثة مدفوعة من دول أو شركات.

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وقالت جوجل في مدونة إن هذا عدد الهجمات الإلكترونية هذا العام يمثل زيادة بمقدار الثلث عن نفس الفترة من العام الماضي 2020 ، مع ارتفاع كبير في عمليات الاستهداف من قبل مجموعات القرصنة روسية التي تعرف باسم APT28 ، أو Fancy Bear.  

 

كما ركزت جوجل على دور مجموعات القرصنة الإيرانية والمعروفة باسم APT35 ، أو Charming Kitten ، والتي تقوم بانتظام بإجراء هجمات احتيالية باستخدام بريد إلكتروني لخداع شخص ما لتسليم معلومات حساسة أو لتثبيت برامج ضارة.

 

واستطاعت مجموعة القرصنة الإلكترونية الإيرانية APT35 أوائل العام الحالي، بالهجوم على موقعًا إلكترونيًا تابعًا لجامعة بريطانية باستخدام تقنية مجربة ومختبرة، حيث تم توجيه المستخدمين إلى صفحة ويب مخترقة.

 

وتم تشجيع الضحايا على تسجيل الدخول عبر مزود خدمة Gmail من أجل عرض ندوة عبر الإنترنت، كما طُلب من المستخدمين أيضًا رموز المصادقة ذات العامل الثاني ، والتي تنتقل مباشرة إلى APT35. 
 

شركة جوجل قرصنة إلكترونية هجمات الكترونية احتيال اختراق هاكرز استهداف

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