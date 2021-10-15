مبادرة تطعيم لقاح كورونا تصل كل بيت فى كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن المديرية مستمرة فى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والسيارات المتنقلة تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت وكيل الوزارة وصول التطعيم إلى المواطنين فى أماكنهم إلى جانب الفرق المتحركة التى تصل إلى جميع المرافق الحكومية بالتنسيق أولاً بأول والمراكز الثابتة والفرق المتحركة بالمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة ومكاتب المسافرين.



كما قالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن اللقاح متوفر وأمن ومجانى وأن جميع مراكز التطعيم تعمل بإنتظام وخلال الإجازات والعطلات .

ويتم التقديم للقاح عن طريق موقع وزارة الصحةhttp://egcovac.mohp.gov.eg والآن بمجرد التسجيل على الموقع يتوجه المواطن لأخذ جرعته من اللقاح دون إنتظار رساله بتحديد المكان إلى أقرب فريق متحرك أو مركز شباب.