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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع والحاسم ردعًا لإرهاب الحوثي

الكويت
الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة، عبر استهداف مدينة جازان بطائرة مسيرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر، بزورقين مفخخين.

 

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم؛ لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

 

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الجيش اليمني يقتل مسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية

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أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة باتجاه جازان

 

واختتمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام، إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الكويت السعودية الخارجية الكويتية ميليشيا الحوثى التجارة العالمية طائرة مسيرة القانون الدولي مضيق باب المندب

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