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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غراب: 46 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية بـ الشرقية

ممدوح غراب
ممدوح غراب

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جاري العمل بمشروعات تنموية بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكل طاقتها بالتوازي في مختلف المشروعات للوصول إلى أعلى معدل تنفيذ.

وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن نفق عرابي بمدينة الزقازيق الذي يربط الشرق بالغرب بتكلفة تتخطى 150 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وأشار إلى أن هناك بعض المشكلات تواجهنا أثناء التنفيذ من المرور بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد القطارات، لافتا إلى أن حفر النفق تحت شريط السكة الحديد يحتاج إلى تقنيات عالية.

وتابع محافظ الشرقية، أنه سيتم الانتهاء من أعمال النفق يونيو القادم لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق، مضيفا أن المحافظة انتهت من مشروعات بتكلفة 25 مليار جنيه.
 
 

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