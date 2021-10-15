نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشيفات لتلقي العلاج.

حادث وائل كفوري حادث وائل كفوري حادث وائل كفوري

أخر حفلات وائل كفوري

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

وائل كفوري وأنغام

تصدرت أغنية "برضة بتوحشنى" للمطربة أنغام والمطرب اللبنانى وائل كفورى، قائمة منصة "أنغامي" وتخطت 2.3 مليون، لتصبح رقم واحد في عدد استماع الأغنية عبر المنصة.

وتعد أغنية "برضه بتوحشنى" هي الدويتو الأول الذى يجمع بين أنغام ووائل كفورى خلال مسيرتهم الفنية.

ودخلت أغنية "برضة بتوحشنى" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها بساعات قليلة.

البنت القوية

يذكر أن الفنان وائل كفورى أطلق أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتى حققت ما يقرب من من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

"البنت القوية" غناء وائل كفورى ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية التي تعد أخر إصدارات وائل كفورى تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.

طليقة وائل كفوري

من جهة أخرى، كشفت انجيلا بشارة عن معاناتها من اجل الحصول على نفقة اولادها من طليقها المطرب وائل كفورى، ووصفت تلك المعاناة بـ “مشوار الذل”، نظرا لاضطرارها للذهاب إلى المحكمة من اجل الحصول على النفقة.

وقالت انجيلا بشارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستحرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى : "هذا المبنى هو مبنى المالية وسأحكي عن معاناة الام المطلقة مدنيا وطريقة استلام نفقة أبنائها وهذا ما أطلق عليه “مشوار الذل”.

واضافت انجيلا بشارة : “توجه الام إلى المحكمة المدنية بالجديدة ..قبل الساعة 12 .. تصف سيارتها بموقف السيارات في حال وجدت مكانا واذا لم تجد ستضطر للمشي على قدميها من أجل الوصول إلى المحكمة، لتحصل على وصل بالنفقة في وقت قدره ربع ساعة في حال حالفها الحظ وإذا لم يحالفها الحظ ستضطر للانتظار ساعة كاملة”.

واوضحت انجيلا بشارة: “أنها تستكمل المعاناة بعد ذلك في مبنى المالية وتصعد 4 طوابق على قدمها لصرف الشيك وتضيع ساعات أخرى من اليوم.. ولماذا يجب على الأم المطلقة أن تعاني وتتعرض للذل والبهدلة؟ وما الهدف من ذلك ؟ ”.