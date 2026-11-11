زيادة مرتقبة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. التفاصيل الكاملة

في خطوة إستراتيجية لدعم الكوادر الأكاديمية والبحثية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

وأكدت الوزارة أن القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل حجر الأساس والخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والمناقشات التي تمت خلال جلسة بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولذا تسعى الحكومة لمواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع المهم، لتحسين العملية التعليمية، وتحسين دخول المعلمين، كما تواصل الحكومة العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال العمل على عدة محاور، حيث أشار الوزير إلى أن هناك تصورا جاهزا حاليًا من وزارة التعليم العالي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويتم حاليًا التنسيق مع وزير المالية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ «صدى البلد» عن تخص الهيكل المالي الجديد، حيث أوضحت المصادر أن خطة الزيادات المرتقبة ستكون مرضية لأعضاء التدريس .

​وأشارت المصادر إلى أن صرف هذه الزيادة و بدء التطبيق الفعلي لتلك الحزمة التحفيزية خلال العام المالي الحالي، على أن يتم استكمال وتجرى الزيادة التالية والمقررة في شهر يوليو القادم، في خطوة تأتي لدعم أعضاء هيئة التدريس والتقدير المعنوي والمادي لدورهم العلمي والبحثي البارز.

رؤية الخبراء: دعم استراتيجي لبناء الإنسان وتطوير منظومة البحث العلمي

​أشاد عدد من الخبراء التربويين بالقرارات الحكومية الأخيرة، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية تلامس احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتعزز من استقرارهم المعيشي والمهني.

​وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن هذه القرارات تعكس وعيًا حقيقيًا من القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المؤسسات الأكاديمية.

وأشار إلى أن​"تحسين الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لم يعد رفاهية، بل هو شرط أساسي للتفرغ للبحث العلمي والابتكار،هذه الخطوة المتدرجة تعزز من جاذبية المهنة، وتحدي من هجرة الكفاءات، وتمنح الأستاذ الجامعي القدرة الكاملة على التركيز في تطوير المناهج وتحسين مخرجات التعلم."

​من جانبه، ثمّن الدكتور عاصم حجازي هذه الخطوات الإصلاحية، موضحًا أن ربط هذه الزيادات بمخرجات منتدى مصر 2026 يؤكد وجود خطة علمية ومدروسة جيدًا لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي.

وأضاف:​"استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة هما مدخلان أساسيان لتحفيز الأداء الأكاديمي والبحثي، عندما تشعر الكوادر الجامعية بأن الدولة تقدر جهودها ماديًا ومعنويًا، فإن ذلك ينعكس فورًا على جودة الأبحاث المنشورة والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري."