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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي| تعليق موسيماني على رحيله.. وبشرى سارة للجماهير عن مباراة الحرس الوطني

الاهلي
الاهلي

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-الأهلي ينهي مرانه الوحيد في النيجر قبل مواجهة الحرس الوطني

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد في النيجر منذ لحظات، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الحرس الوطني، في مستهل مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

-زي النهاردة.. الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية ويتوج بلقب السوبر المصري التاسع

شهد يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر عام 2015 حصد النادى الأهلى لقب كأس السوبر المصري للمرة التاسعة فى تاريخه على حساب غريمه التقليدي نادى الزمالك.

-كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على قرار النادي باستمراره حتى نهاية عقده.

-محاضرة نظرية قبل انطلاق مران الأهلي في النيجر

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب الجنرال سيني كونتشي في النيجر.

-لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد علي لطفي بالنيجر..صور

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد علي لطفي، حارس الفريق، قبل بدء مران اليوم في النيجر.

-بهذا العدد.. الكاف يوافق على حضور جماهيري لـ مباراة الأهلي والحرس الوطني

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رئيس بعثة أبناء الرداء الأحمر في النيجر، أن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بالموافقة على حضور ٧ آلاف و٥٠٠ مشجع لمباراة الأهلي والحرس الوطني غدًا السبت.

-الأهلي والحرس الوطني.. موسيماني وعبد الحفيظ يعاينان ملعب الجنرال كونتشي

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبيتسو موسيماني المدير الفني، على معاينة أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي قبل بدء مران الفريق.

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