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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 16 أكتوبر بعد تراجعات أمس الجمعة.

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفقًا لآخر تحديث نشره موقع ايچيبت جولد برايس توداي
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 887 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت نحو 812 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 775 جنيها.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 662 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 535 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 461 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 6208 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 8 886.857 الف جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1775 دولار للأوقية

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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