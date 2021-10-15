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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 7 جنود أتراك بانفجار بمحافظة إدلب في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، بأن جنديين أثنين من الجيش التركي، لقيا مصرعهما وأصيب 5 آخرين بانفجار استهدف رتلاً عسكرياً تركياً على أوتوستراد معرة مصرين في محافظة إدلب شمال شرق سوريا.

وقال مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك”: "وقعت مساء اليوم الجمعة سلسلة انفجارات على أوتوستراد معرة مصرين استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً أثناء دخوله محافظة إدلب".

وأوضح المصدر أن انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين اثنين وإصابة 5 آخرين إضافة إلى اعطاب 3 مركبات عسكرية تركية.

ولفت المصدر إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي فصيل فيلق الشام المدعوم من تركيا، كانوا يرافقون الرتل المستهدف دون أن يحدد عددهم.

وكانت منظمة "سرايا أبو بكر" الإرهابية المتطرفة قد استهدفت في وقت سابق القوات العسكرية التركية في محافظة إدلب مما أدى لمقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك.

هذا وقتل الشهر الجاري عنصران من الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التركية في هجوم شنه الأكراد في منطقة عمليات "درع الفرات" شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن بلاده ستواصل ما وصفه "الكفاح في سوريا" بطريقة مختلفة في الفترة المقبلة.

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