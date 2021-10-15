عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و38 وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 267355 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 869 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 316711 من ضمنهم 267355 حالة تم شفاؤها، و 17884 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة والسكان

موضوعات متعلقة

22 سيارة إسعاف.. الصحة تعلن خطة تأمين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

20 سيارة إسعاف.. الصحة: إصابة 14 مواطنا باختناقات في حريق الجونة

حماية الأجيال القادمة من الإعاقة.. الكشف عن 19 مرضا وراثيا وتخصيص 7 مراكز في المحافظات لمتابعة وعلاج المواليد من الأمراض الوراثية بالمجان

مجانا.. تخصيص 7 مراكز بالمحافظات لمتابعة وعلاج المواليد من الأمراض الوراثية

الصحة: لقاح فايزر متاح بمراكز التطعيم ضد كورونا على مستوى الجمهورية

الصحة : تسجيل 831 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و39 وفاة

الصحة: تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة

الدواء توجه نصائح لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائهم مع بداية العام الدراسي.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير التضامن تكشف عن توجيه رئاسي بعدم حرمان أي طفل من التعليم

قطعوا عليه النور.. عمرو أديب يعلق على استعراض محمد رمضان بمهرجان الجونة

وول ستريت تغلق مرتفعة مع استمرار النتائج القوية للبنوك

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

هدف مبابي في نهائي دوري الأمم الأوروبية يثير الجدل في التحكيم

روسيا تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ