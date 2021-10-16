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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديقه المقرب يكشف..

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

وائل كفوري
وائل كفوري

كشف  الشاعر حبيب بو أنطون ؛ عن تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير في لبنان .

وكتب الشاعر حبيب بو أنطون  على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: ‏‎"وائل بخير شكرا يا عدرا".

وتعرض وائل كفوري لكدمات نقل على أثرها إلى المستشفى في حين تحطم الجزء الأمامي لسيارته .


حرصت الفنانة اللبنانية  نوال الزغبي على مساندة ودعم  المطرب وائل كفوري بعد  تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل في لبنان، حيث تحطمت سيارته، وتم نقله إلى المستشفى.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الخاص بموقع التغريدات  القصيرة  تويتر ": ألف الحمد لله على السلامة.. الله رد عنك ورفقًا دائمًا حاميك.

وائل كفوري يتعرض لحادث:

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشيفات لتلقي العلاج.

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.


تصدرت أغنية "برضة بتوحشنى" للمطربة أنغام والمطرب اللبنانى وائل كفوري، قائمة منصة "أنغامي" وتخطت 2.3 مليون، لتصبح رقم واحد في عدد استماع الأغنية عبر المنصة.

وتعد أغنية "برضه بتوحشنى" هي الدويتو الأول الذى يجمع بين أنغام ووائل كفوري خلال مسيرتهم الفنية.

ودخلت أغنية "برضة بتوحشنى" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها بساعات قليلة. 


الأغنية  التي تعد أخر إصدارات وائل كفورى تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها  مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.

وائل كفوري تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري حادث سير في لبنان الشاعر حبيب بو أنطون حبيب بو أنطون برضه بتوحشني

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