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رئيس التحرير
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توك شو

الحاصل على جائزة البرمجة الجامعية الدولية.. فزت رغم إصابتي بمرض ضعف العضلات

دكتور محمد محمود
دكتور محمد محمود عبد الوهاب

قال دكتور محمد محمود عبد الوهاب، مدرس مساعد بكلية حاسبات جامعة القاهرة، والفائز بجائزة البرمجة الجامعية الدولية، إنني حصلت على الجائزة رغم إصابتي بمرض ضعف عام في العضلات".

 

وأضاف محمد محمود عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، أنه نجح في تدريب وتصعيد عدة فرق برمجية للمسابقة على مدار 15 عامًا.

 

وتابع محمد محمود عبد الوهاب، أن من بين 21 مدربًا فقط على مستوى العالم حصلوا على هذه الجائزة منذ بداية المسابقة عام 1970.

 

 "تعلمت البرمجة منذ أن كنت في الصف الثالث الابتدائي،

وأشار  مدرس مساعد بكلية حاسبات جامعة القاهرة إلى أنني "تعلمت البرمجة منذ أن كنت في الصف الثالث الابتدائي، وعندما كنت في مرحلة المدرسة كنت في مدرسة بها أجهزة كمبيوتر، وهذا ما ساعدني كثيرا على تنمية مهاراتي".

 

جامعة القاهرة مصر تستطيع الجامعية الدولية العضلات فرق برمجية

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