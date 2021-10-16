عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الجيش الأمريكي على حادث السفينة "شافي" مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفت البحرية الأمريكية صحة الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الروسية إلى المدمرة  "شافي" بمحاولة انتهاك الحدود البحرية لروسيا.

 

وقالت قيادة أسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الأمريكية، في بيان أصدرته فجر السبت: "بيان وزارة الدفاع الروسية لا يتطابق مع الحقيقة. في الوقت الذي كانت فيه المدمرة شافي التابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية ببحر اليابان يوم 15 أكتوبر 2021، اقتربت منها سفينة أودالوي الروسية المضادة للغواصات بمسافة 65 ياردة".

وشددت البحرية الأمريكية على أن "التعامل كان آمنا ومهنيا" بين السفينتين، وتابعت: "على الرغم من أن روسيا وجهت إنذارا للبحارة والطيارين في هذه المنطقة المائية، إلا أن هذا الإنذار لم يكن مشغلا خلال لحظة التعامل".

روسيا تستدعي الملحق العسكري الأمريكي على خلفية انتهاك الحدود البحرية

وأشارت إلى أن كل تحركات المدمرة "شافي خلال الحادث "تطابقت مع القوانين والأحكام الدولية"، مضيفة: "الولايات المتحدة ستستمر في التحليق والإبحار والتحرك في أي مكان يسمح فيه القانون الدولي بالقيام بذلك".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المدمرة "شافي" التابعة للبحرية الأمريكية والتي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر الجمعة من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" التابعة للبحرية الروسية، أبعدت المدمرة الأمريكية من الحدود بعد عدم استجابتها للإنذارات الموجهة لها.

روسيا الولايات المتحدة الدفاع الروسية الجيش الأمريكي وزارة الدفاع الروسية المحيط الهادئ الأمريكي البحرية الأمريكية

موضوعات متعلقة

روسيا تستدعي الملحق العسكري الأمريكي على خلفية انتهاك الحدود البحرية

لن نحرز تقدما.. روسيا: لا نستبعد تجميد عمل البعثات الدبلوماسية مع أمريكا

ترشيحاتنا

بريطانيا.. الشرطة تصنف طعن النائب ديفيد أميس كحادث إرهابي

قيس سعيد: تونسيون بالخارج يسيئون للبلاد ويروجون لمغالطات

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

حقيقه إقالة محافظ دمياط لمديري الإدارات التعليمية

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الجديد

وزيرة التضامن : أكثر من 500 منحة للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كان برفقة صديقته والصدمة قذفته خارج السيارة.. كواليس حادث وائل كفوري بلبنان

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. افتتاح منصة أحدث سينمائية اليوم

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ