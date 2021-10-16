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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الصيرفي رئيساً لنادي بيلا .. وشاهين «نائباً»

نادي بيلا الرياضي
نادي بيلا الرياضي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، النتيجة النهائية للانتخابات التي جرت بالنادي أمس الجمعة، بفوز جمال حامد محمود الصيرفي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة، بعد حصوله على 1000 صوت.

 

وحسم محمد عبد الرؤوف محمد إبراهيم شاهين، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 957 صوتًا، فيما فاز أشرف السيد المندوه محمد ضبعون، بمنصب أمين الصندوق، عقب إجراء اللجنة القضائية قرعة بينه وبين منافسه حسام عبد الرحمن عبد الحميد النشيلي، لحصول كل منهما على 953 صوتًا.


وفاز بمقاعد أعضاء مجلس الإدارة «فوق السن»، كل من: أحمد عبد الحليم عبد الحميد البيومي وشهرته «حمادة البيومي»، 1654 صوتًا، ومحمد سعد السيد، 1652 صوتًا، وباسم محمد علي عامر وشهرته «باسم القط عامر»، 1484 صوتًا، وياسر غريب كمال المغازي وشهرته «ياسر الشرقاوي»،  1417 صوتًا، وجابر حسين أحمد يوسف وشهرته «جابر البحار»، 1192 صوتًا، فيما فاز بمقاعد أعضاء المجلس تحت السن، إسلام كامل المغازي عامر وشهرته «إسلام ريعو»، بحصوله على 1444 صوتًا، ومحمد محمود عبد العزيز فودة، بحصوله على 1418 صوتًا.

 

وبلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 3353 عضوًا، وإجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 2307 صوتاً، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1906 صوتاً، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 401 صوت، بعد عملية الفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

 

وشارك في الإشراف على الانتخابات 7 مستشارين علي 6 لجان فرعية، وتحت إشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيح، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

 

وأجريت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة في تأمين الناخبين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كفر الشيخ التباعد الاجتماعي الرياضة انتخابات وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة كفرالشيخ مديرية الشباب والرياضة

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